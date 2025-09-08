Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VIDEO: Útok nožom v Košiciach, podozrivého zadržali krátko po skutku

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Autor TASR
Košice 8. septembra (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví v súvislosti s vážnym útokom nožom na muža v Košiciach, ku ktorému došlo v uplynulých dňoch. Na sociálnej sieti o tom informuje košická krajská polícia.

Podozrivého sa podarilo vypátrať a zadržať krátko po skutku. Vďaka všímavosti okoloidúcich a rýchlej práci hliadok sa podarilo zabrániť ešte horším následkom,“ uvádza.

.

