DRÁMA V MALACKÁCH: Páchatelia chceli vyhodiť bankomat do vzduchu
Polícia zmarila výbuch bankomatu, páchatelia ušli a výbušninu sa podarilo dostať von.
Autor TASR
Malacky 26. marca (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie v prípade podozrivého predmetu nachádzajúceho sa v bankomate na Záhoráckej ulici v Malackách. Pre TASR to potvrdil hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.
Policajti prijali oznámenie o 03.05 h. „V tejto súvislosti už vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave začala trestné stíhanie pre trestný čin krádeže v štádiu pokusu v súbehu s trestným činom poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia a prečinom poškodzovania cudzej veci,“ povedal Pecek. Bližšie informácie nie je podľa neho nateraz možné poskytnúť.
Na prípad upozornili webové portály tvnoviny.sk a noviny.sk, podľa ktorých polícia zmarila výbuch bankomatu, páchatelia ušli a výbušninu sa podarilo dostať von.
