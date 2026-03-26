Štvrtok 26. marec 2026
DRÁMA V MALACKÁCH: Páchatelia chceli vyhodiť bankomat do vzduchu

Ilustračné foto Foto: TASR

Polícia zmarila výbuch bankomatu, páchatelia ušli a výbušninu sa podarilo dostať von.

Autor TASR
Malacky 26. marca (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie v prípade podozrivého predmetu nachádzajúceho sa v bankomate na Záhoráckej ulici v Malackách. Pre TASR to potvrdil hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.

Policajti prijali oznámenie o 03.05 h. „V tejto súvislosti už vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave začala trestné stíhanie pre trestný čin krádeže v štádiu pokusu v súbehu s trestným činom poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia a prečinom poškodzovania cudzej veci,“ povedal Pecek. Bližšie informácie nie je podľa neho nateraz možné poskytnúť.

Na prípad upozornili webové portály tvnoviny.sk a noviny.sk, podľa ktorých polícia zmarila výbuch bankomatu, páchatelia ušli a výbušninu sa podarilo dostať von.
