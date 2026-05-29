Piatok 29. máj 2026Meniny má Vilma
ČELNÁ ZRÁŽKA KAMIÓNOV: Hlásia zranenia, zasahoval aj vrtuľník

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj

Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti a príčiny piatkovej dopravnej nehody, ktorá sa stala na ceste prvej triedy medzi obcou Jablonica a mestom Senica. Vyšetrovanie si prevzal senický vyšetrovateľ, ktorý vo veci začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Podľa prvotných informácií mal vodič nákladného auta prejsť z doposiaľ nezistených príčin do protismeru, kde sa čelne zrazil s protiidúcim nákladným autom. Pri zrážke sa poškodilo ďalšie osobné vozidlo, ktoré úsekom tom čase prechádzalo. Obaja vodiči nákladných vozidiel utrpeli viaceré zranenia a do nemocnice ich museli letecky transportovať záchranárskym vrtuľníkom,“ ozrejmili policajti.

Na hlavnom ťahu medzi Jablonicou a Senicou sa stala v piatok vážna dopravná nehoda viacerých vozidiel. Policajti cestu na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavreli.
