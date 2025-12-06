< sekcia Regióny
Polícia začala trestné stíhanie v prípade požiaru auta v Petržalke

Autor TASR
Bratislava 6. decembra (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie pre požiar auta na Kopčianskej ulici v Bratislave, ku ktorému došlo v sobotu ráno. Zisťovateľ príčin vzniku požiarov nevylúčil cudzie zavinenie. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Dnes v skorých ranných hodinách pri vykonávaní hliadkovej služby na Kopčianskej ulici si policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V všimli, že na parkovisku pred obytným domom horí zadná časť osobného motorového vozidla značky Fiat, a to konkrétne zadná pneumatika na strane vodiča,“ opísala Bartošová.
Hasičom sa požiar vozidla podarilo uhasiť. Presná výška spôsobenej škody, ako aj presné okolnosti, za ktorých k požiaru došlo, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
