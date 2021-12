Polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s požiarom v areáli TEKO

Košice 1. decembra (TASR) – Trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci začala polícia v súvislosti s požiarom v areáli Teplárne Košice (TEKO), ktorý vypukol v utorok (30. 11.) podvečer. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že zisťovateľ príčin vzniku požiarov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) predbežne cudzie zavinenie vylúčil, potvrdiť alebo vyvrátiť to môže znalecké skúmanie.



Polícia začala s obhliadkou v stredu dopoludnia. Na miesto bol vyslaný psovod so služobným psom špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie akcelerátorov horenia aj experti z kriminalisticko-expertízneho ústavu. „Počas dôkladného dokumentovania bolo zistené, že došlo k požiaru kovovej nádoby slúžiacej na zhromaždenie odpadu z kotla, a tento požiar mal za následok poškodenie časti elektroinštalácie pulzného ofukovania tkanivového filtra, teleskopického rukáva pre vyprázdňovanie zásobníka do autocisterny, ochranného náteru oceľových konštrukcií v mieste zhorenia, skrinky pneuventilov pulzných trysiek, systému a rozvodu ofukovania tkanivových filtrov a samotných tkanivových filtrov,“ uviedla. Presná príčina vzniku požiaru bude podľa nej predmetom ďalšieho vyšetrovania.



Požiar sa hasičom podarilo uhasiť v stredu okolo 02.00 h. Spôsobené škody boli predbežne vyčíslené na 20.000 eur. K žiadnym zraneniam nedošlo.