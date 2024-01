Začali trestné stíhanie v súvislosti s nehodou pri obci Bystrany

Bystrany 23. januára (TASR) - V súvislosti s pondelkovou (22. 1.) dopravnou nehodou, ktorá sa stala dopoludnia medzi obcami Bystrany a Spišský Hrušov na Spiši, začala polícia trestné stíhanie. Pre TASR to potvrdila krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová s tým, že sa tam zrazili dve autá. Vodič jedného z nich aj so spolujazdcami po nehode z miesta odišiel.



Z výsledkov doterajšieho vyšetrovania podľa hovorkyne vyplýva, že 26-ročný šofér vozidla Škoda Fabia nezvládol riadenie v smere z Bystrian na Spišský Hrušov. "Pri prechádzaní pravotočivej zákruty pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a aktuálnym poveternostným podmienkam. S vozidlom dostal šmyk a narazil pravou prednou časťou do trávnatej plochy, kde vozidlo odhodilo," priblížila Ivanová. Následkom toho prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim vozidlom Ford Mondeo. Auto aj so 40-ročným vodičom odhodilo na pravú stranu a narazilo do zvodidiel.



"Vo vozidle Škoda Fabia sa okrem vodiča nachádzali dvaja spolujazdci, všetci traja po dopravnej nehode z miesta odišli a vrátili sa po takmer 20 minútach. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel vodič vozidla Ford Mondeo pri dopravnej nehode ľahké zranenia. Obaja vodiči boli podrobení dychovej skúške, tá prítomnosť alkoholu v ich dychu nepotvrdila," dodala Ivanová s tým, že mladší zo šoférov jazdil v čase, keď mal zadržaný vodičský preukaz.



Po ukončení obhliadky miesta udalosti a potrebných procesných úkonov v súvislosti s touto dopravnou nehodou polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin neposkytnutia prvej pomoci.