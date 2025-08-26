Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. august 2025
Regióny

DRÁMA NA AUTOUMÝVARNI: V Pezinku zrazilo auto dieťa

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

V priestoroch samoobslužnej autoumyvárne na Bratislavskej ulici v Pezinku malo dôjsť v sobotu k stretu osobného vozidla s maloletou osobou. Tá bola z dôvodu zranení prevezená do nemocnice.

Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví v súvislosti so sobotňajšou (23. 8.) dopravnou nehodou v samoobslužnej autoumyvárni v Pezinku, pri ktorej sa zranilo dieťa. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

Vo vami uvedenom prípade bol vodič motorového vozidla zn. Škoda Octavia podrobený dychovej skúške, ako aj skúške na prítomnosť omamných a psychotropných látok v organizme, pričom oba výsledky skončili s negatívnym výsledkom. (...) Vec je v štádiu vyšetrovania,“ dodala Bartošová.

