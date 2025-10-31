Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
DRÁMA PRI SENCI: V obci Čataj sa strieľalo, hlásia zraneného muža

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

V súvislosti s uvedeným prípadom bolo zo strany povereného policajta Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví.

Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví v súvislosti s piatkovou streľbou v obci Čataj v okrese Senec v Bratislavskom kraji, pri ktorej mal byť zranený muž. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytol hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff. Na prípad upozornil portál tvnoviny.

V súvislosti s vami uvedeným prípadom bolo zo strany povereného policajta Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. Vzhľadom na súčasný stav nie je možné poskytnúť akékoľvek bližšie informácie,“ uviedol hovorca.
