< sekcia Regióny
DRÁMA PRI SENCI: V obci Čataj sa strieľalo, hlásia zraneného muža
V súvislosti s uvedeným prípadom bolo zo strany povereného policajta Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví.
Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví v súvislosti s piatkovou streľbou v obci Čataj v okrese Senec v Bratislavskom kraji, pri ktorej mal byť zranený muž. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytol hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff. Na prípad upozornil portál tvnoviny.
„V súvislosti s vami uvedeným prípadom bolo zo strany povereného policajta Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. Vzhľadom na súčasný stav nie je možné poskytnúť akékoľvek bližšie informácie,“ uviedol hovorca.
„V súvislosti s vami uvedeným prípadom bolo zo strany povereného policajta Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. Vzhľadom na súčasný stav nie je možné poskytnúť akékoľvek bližšie informácie,“ uviedol hovorca.