KÁVA HO VYŠLA DRAHO: Mladík pre vyše 11 eur skončil za mrežami
Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči 19-ročnému mužovi
Autor TASR
Liptovský Hrádok 8. januára (TASR) - Polícia v Liptovskom Hrádku začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže, ktorej sa mal dopustiť 19-ročný muž. Za dva obdobné činy v predchádzajúcich 12 mesiacoch bol muž postihnutý v priestupkovom konaní. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Z predajne obchodného reťazca v Liptovskom Mikuláši mal 5. januára odcudziť kávu v hodnote 11,40 eura, pričom bol zadržaný pracovníkom SBS. „Muž bol obmedzený na osobnej slobode, bolo voči nemu vznesené obvinenie a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Prípad bol realizovaný v superrýchlom konaní,“ uviedla polícia.
