Polícia začala trestné stíhanie za útok na policajtov počas protestov

Bratislava 18. októbra (TASR) - Bratislavská polícia začala trestné stíhanie za útok na verejného činiteľa spáchaného počas núdzového stavu. Obvinenie konkrétnej osobe zatiaľ nevzniesli, polícia vo vyšetrovaní pokračuje. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Bratislave na sociálnej sieti v súvislosti so zhromaždením ultras fanúšikov pred Úradom vlády SR v sobotu (17. 10.) v hlavnom meste.



Na mieste boli v sobotu zranení štyria príslušníci policajného zboru. Tri osoby, ktoré do policajtov hádzali dlažobné kocky, obmedzili na osobnej slobode. Dve z nich boli cudzí štátni príslušníci. "Z dôvodu podozrenia z poškodzovania majetku bola na osobnej slobode obmedzená aj 22-ročná žena," priblížila polícia.



Počas zhromaždenia boli vyhotovované audiovizuálne záznamy, ktoré policajti momentálne vyhodnocujú za účelom zadokumentovania protiprávnych konaní. "Po ich analýze bude prebiehať stotožňovanie trestne zodpovedných osôb a príslušné útvary Policajného zboru budú vykonávať úkony smerujúce k vyvodeniu trestno-právnej zodpovednosti u ďalších osôb," uvádzajú. Viac informácií polícia poskytne, keď to situácia umožní.



Niektorí ľudia boli na stretnutí agresívni, narušovali verejný poriadok, ohrozovali iných účastníkov a zaútočili aj na príslušníkov PZ, vysvetľuje polícia. Použila preto donucovacie prostriedky na obnovenie verejného poriadku.



Ultras fanúšikovia v sobotu protestovali pred Úradom vlády SR. Žiadali odstúpenie premiéra Igora Matoviča (OĽANO), zároveň nesúhlasili ani s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu. Zasiahla proti nim polícia, ktorá použila slzný plyn a vodné delá. Niekoľko osôb bolo zadržaných, zranených bolo viacero osôb.