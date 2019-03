Polícia začala v prípade streľby v Bratislave začala trestné stíhanie

Ďalšie okolnosti prípadu sú naďalej predmetom vyšetrovania. Vzhľadom na štádium trestného konania bližšie informácie k prípadu polícia neposkytuje.

Bratislava 28. marca (TASR) - Polícia začala v prípade stredajšej (27. 3.) streľby v bratislavskej Dúbravke trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví. "Podozrivý bol umiestnený v cele policajného zaistenia," informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.



K streľbe došlo v záhradkárskej oblasti. "Podľa doterajších informácií mal muž na svojom pozemku v čase okolo 12.45 h spozorovať neznámeho muža, ako odnáša košík s kvetmi. Medzi mužmi malo prísť k slovnému konfliktu a po tom, ako chcel neznámy muž z miesta odísť, mal druhý muž použiť varovný výstrel do vzduchu z legálne držanej zbrane. Následne malo prísť medzi mužmi k fyzickému napadnutiu, pri ktorom vyšiel zo zbrane jeden výstrel a zasiahol neznámeho muža do nohy," priblížila Slamková.



Zranený z miesta odišiel, policajtom sa ho podarilo vypátrať v jednej zo záhradných chatiek. "Muž bol odovzdaný do starostlivosti privolaným záchranárom a prevezený do jednej z bratislavských nemocníc. Lustráciou zraneného muža v policajných evidenciách bolo zistené, že sa nachádza v pátraní a bol na neho vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody za trestný čin podvodu," doplnila Slamková.



Ďalšie okolnosti prípadu sú naďalej predmetom vyšetrovania. Vzhľadom na štádium trestného konania bližšie informácie k prípadu polícia neposkytuje.