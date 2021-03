Polícia začala v súvislosti s naháňačkou v Košiciach trestné stíhanie

Košice 6. marca (TASR) – Trestné stíhanie za trestný čin útoku na verejného činiteľa začala polícia v súvislosti s nočnou naháňačkou v Košiciach. Unikajúceho muža, ktorý vozidlom narazil do policajta, nezastavila ani streľba. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.



"V piatok (5. 3.) krátko po 22.00 h 53-ročný vodič osobného motorového vozidla značky Fiat 500, ktorý už na prvý pohľad javil známky požitia alkoholických, prípadne iných návykových látok, vošiel bez rúška do vnútorných priestorov jednej z čerpacích staníc v Košiciach. Svojím autom následne zablokoval vozidlo, ktoré sa tam v tom čase nachádzalo, a na vodiča začal nepríčetne kričať," uviedla Ivanová s tým, že policajti, ktorí prechádzali okolo, zbadali zvláštne postavené vozidlo medzi čerpacími stojanmi.



"Vodiča vyzvali, aby predložil doklad totožnosti, avšak ten ani na opakované výzvy policajtov nereagoval a arogantne s nimi komunikoval. Potom sa vozidlom prudko pohol vpred, pričom narazil do policajta, vošiel do protismeru a veľkou rýchlosťou unikal smerom na Watsonovu ulicu v Košiciach," priblížila Ivanová s tým, že na výzvy policajtov, aby zastavil, nereagoval.



Jedna zo zasahujúcich hliadok zablokovala časť cesty na Watsonovej ulici, no vodič ani na jej znamenia na zastavenie vozidla nereagoval a svoju jazdu smeroval priamo na policajtov.



Jeden z policajtov preto použil služobnú zbraň a prestrelil unikajúcemu vozidlu pneumatiku. Vodiča zablokovali až ďalšie hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky na Festivalom námestí. Muž bol eskortovaný na policajné oddelenie, kde ho podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Keďže sa podľa slov polície správal nepríčetne a bezducho komunikoval, v súčasnosti je hospitalizovaný v jednej z košických nemocníc, kde je policajtmi strážený.



Policajt, do ktorého vozidlom narazil, utrpel podľa predbežnej lekárskej správy zranenia s časom liečenia viac ako 14 dní.