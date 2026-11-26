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Polícia začala v súvislosti s nehodou pri Hrachovišti trestné stíhanie
Predbežnú škodu na nákladnom vozidle a náklade podľa nej vyčíslili na 20.000 eur, škodu na železničnom vozidle na približne 50.000 eur.
Autor TASR
Hrachovište 26. novembra (TASR) - Polícia začala v súvislosti so stredajšou (25. 11.) zrážkou nákladného vozidla s vlakom medzi Hrachovišťom a Višňovým v okrese Nové Mesto nad Váhom trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ako i pre prečin všeobecného ohrozenia. Nehoda si nevyžiadala zranenie, orientačný test u vodiča nákladného auta preukázal prítomnosť drog. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Podľa doterajších zistení 35-ročný vodič nákladného vozidla, ktorý prevážal približne desať ton cukrovej repy, neprispôsobil jazdu svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, stavu a povahe vozovky a poveternostným podmienkam. Následne zišiel mimo vozovky, kde sa vozidlo prevrátilo na bok a zasahovalo do koľajiska,“ opísala Klenková. Doplnila, že do prevráteného vozidla následne narazil osobný vlak, v ktorom sa nachádzalo najmenej 23 cestujúcich.
Pri udalosti nedošlo k zraneniu žiadnej osoby. „Dychové skúšky u oboch vodičov boli negatívne. Orientačný test na prítomnosť drog však u vodiča nákladného vozidla preukázal pozitívny výsledok na metamfetamín a amfetamín. Výsledok orientačného testu bude predmetom ďalšieho skúmania,“ priblížila policajná hovorkyňa.
Novomestský vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, zároveň poverený príslušník oddelenia železničnej polície Policajného zboru Trenčín začal trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. „V rámci vyšetrovania sa preverujú aj okolnosti vedenia vlaku a postup rušňovodiča pred zrážkou,“ ozrejmila Klenková.
Predbežnú škodu na nákladnom vozidle a náklade podľa nej vyčíslili na 20.000 eur, škodu na železničnom vozidle na približne 50.000 eur. „Presné okolnosti, príčiny a miera zavinenia jednotlivých účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala.
„Podľa doterajších zistení 35-ročný vodič nákladného vozidla, ktorý prevážal približne desať ton cukrovej repy, neprispôsobil jazdu svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, stavu a povahe vozovky a poveternostným podmienkam. Následne zišiel mimo vozovky, kde sa vozidlo prevrátilo na bok a zasahovalo do koľajiska,“ opísala Klenková. Doplnila, že do prevráteného vozidla následne narazil osobný vlak, v ktorom sa nachádzalo najmenej 23 cestujúcich.
Pri udalosti nedošlo k zraneniu žiadnej osoby. „Dychové skúšky u oboch vodičov boli negatívne. Orientačný test na prítomnosť drog však u vodiča nákladného vozidla preukázal pozitívny výsledok na metamfetamín a amfetamín. Výsledok orientačného testu bude predmetom ďalšieho skúmania,“ priblížila policajná hovorkyňa.
Novomestský vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, zároveň poverený príslušník oddelenia železničnej polície Policajného zboru Trenčín začal trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. „V rámci vyšetrovania sa preverujú aj okolnosti vedenia vlaku a postup rušňovodiča pred zrážkou,“ ozrejmila Klenková.
Predbežnú škodu na nákladnom vozidle a náklade podľa nej vyčíslili na 20.000 eur, škodu na železničnom vozidle na približne 50.000 eur. „Presné okolnosti, príčiny a miera zavinenia jednotlivých účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala.