Polícia začala v súvislosti s nehodou v Sečovciach trestné stíhanie

Sečovce 26. marca (TASR) - Polícia v Trebišove začala v súvislosti so sobotňajšou smrteľnou nehodou v Sečovciach, pri ktorej prišiel o život 19-ročný vodič, trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Lenka Ivanová, 19-ročný Trebišovčan, ktorý viedol osobné motorové vozidlo značky Kia Ceed po Plechotickej ulici v Sečovciach smerom na ulicu SNP, z doposiaľ neznámych príčin na križovatke pokračoval v priamom smere, narazil do obrubníka a následne do rodinného domu.



Vozidlo zastalo v jednej z miestností rodinného domu. Po náraze sa vozidlo vznietilo a začalo horieť. Policajti vodičovi poskytli až do príchodu záchranných zložiek predlekársku prvú pomoc. "Žiaľ, zranenia, ktoré vodič utrpel, boli také rozsiahle, že im na mieste, aj napriek snahe záchranárov, podľahol," uviedla Ivanová s tým, že či vodič predtým, ako sadol za volant vozidla, požil alkoholické alebo iné návykové a psychotropné látky, bude zisťované pri nariadenej pitve.



"V rodinnom dome sa v čase dopravnej nehody nachádzala 25-ročná žena, ktorá utrpela zranenia s predpokladanou dobou liečenia a práceneschopnosti viac ako 21 dní a 31-ročný muž, ktorý utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia a práceneschopnosti do siedmych dní," priblížila Ivanová.



Celková spôsobená škoda bola predbežne vyčíslená na 30.000 eur. Dôvod nehody, čo jej predchádzalo a ako k nej došlo, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania trebišovských dopravných policajtov.