< sekcia Regióny
Polícia začala v súvislosti s nehodou na D1 trestné stíhanie z vraždy
Policajti informovali, že zrážka osobného a nákladného vozidla v utorok nadránom pri Zamarovciach si vyžiadala dva ľudské životy
Autor TASR
Zamarovce 18. decembra (TASR) - Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s utorkovou (16. 12.) tragickou nehodou na diaľnici D1 v katastri Zamaroviec (okres Trenčín) trestné stíhanie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Polícia sa intenzívne zaoberá každým jedným prípadom s cieľom čo najpresnejšie objasniť všetky okolnosti skutku. Aj počas dôsledného vyšetrovania tohto skutku zistila nové skutočnosti, na základe ktorých si spisový materiál prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne a vo veci začal trestné stíhanie z obzvlášť závažného zločinu vraždy,“ uviedla Klenková.
Prípadom sa policajti podľa nej naďalej intenzívne zaoberajú a vykonávajú všetky potrebné procesné úkony smerujúce k riadnemu objasneniu skutku. „Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ dodala.
Policajti informovali, že zrážka osobného a nákladného vozidla v utorok nadránom pri Zamarovciach si vyžiadala dva ľudské životy, 52-ročnej vodičky osobného vozidla a jej 61-ročného spolujazdca. Vodič kamióna sa nezranil.
„Polícia sa intenzívne zaoberá každým jedným prípadom s cieľom čo najpresnejšie objasniť všetky okolnosti skutku. Aj počas dôsledného vyšetrovania tohto skutku zistila nové skutočnosti, na základe ktorých si spisový materiál prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne a vo veci začal trestné stíhanie z obzvlášť závažného zločinu vraždy,“ uviedla Klenková.
Prípadom sa policajti podľa nej naďalej intenzívne zaoberajú a vykonávajú všetky potrebné procesné úkony smerujúce k riadnemu objasneniu skutku. „Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ dodala.
Policajti informovali, že zrážka osobného a nákladného vozidla v utorok nadránom pri Zamarovciach si vyžiadala dva ľudské životy, 52-ročnej vodičky osobného vozidla a jej 61-ročného spolujazdca. Vodič kamióna sa nezranil.