Polícia začala v súvislosti s požiarom v Stropkove trestné stíhanie

Stropkov 19. apríla (TASR) - Polícia začala v súvislosti so stredajším (17. 4.) požiarom v Stropkove trestné stíhanie. Po požiari, ktorý zničil deväť obydlí, ostalo bez strechy nad hlavou 49 tamojších obyvateľov, z nich 29 detí.



"V stredu pol hodinu po polnoci došlo v lokalite Za jarkom k požiaru, ktorý sa postupne rozšíril na viaceré obydlia. Obydlia neboli evidované na katastri nehnuteľností. Vzniknutá škoda doposiaľ nebola vyčíslená. Vyšetrovateľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecné ohrozenie," informovala v piatok TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Pre 42 ľudí mesto zabezpečilo ubytovanie vo vykurovaných stanoch v areáli Základnej školy na Hrnčiarskej ulici, zvyšných sedem prichýlili príbuzní. V školskej jedálni majú zabezpečenú stravu a k dispozícii sociálne zariadenia. Slovenský červený kríž im zabezpečil hygienické potreby.



Radnica chce z krátkodobého hľadiska zabrániť pokračovaniu nekontrolovanej výstavby a postihnutým rodinám zabezpečiť kontajnerové bývanie, na ktoré bude hľadať externé zdroje.



V roku 2022 mesto začalo dlhodobý projekt, a to takzvané jednoduché pozemkové úpravy. "Celá lokalita by mala byť po jeho ukončení majetkovo-právne vysporiadaná vo vlastníctve mesta a následne je tam plánovaná výstavba bytov nižšieho štandardu. Pomôže to Rómom, mestu i majorite a postupnosťou krokov sa podarí odstrániť desaťročia budovanú osadu na periférii," vysvetlil primátor Ondrej Brendza.