Polícia začala trestné stíhanie pre ťažbu dreva v lokalite Studienec

Banská Bystrica 14. februára (TASR) - V súvislosti s ťažbou dreva v lokalite Studienec v Nízkych Tatrách začala polícia koncom januára trestné stíhanie. V súčasnosti sú vykonávané všetky potrebné procesné úkony. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Martina Sláviková.



"Vyšetrovateľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality národnej centrály osobitných druhov kriminality PPZ začal trestné stíhanie pre prečin porušovania ochrany stromov a krov a prečin krádeže. Bližšie informácie k prípadu nie je možné aktuálne poskytnúť, aby nedošlo k zmareniu účelu trestného konania," uviedla Sláviková s tým, že trestné stíhanie bolo začaté na základe podnetu viacerých fyzických osôb.



Na ťažbu v Studienci upozornili mimovládni ochrancovia prírody ešte začiatkom leta 2024. V novembri poukázali na to, že v území začína ďalšia ťažba dreva. Štátny podnik Lesy SR i Správa Národného parku Nízke Tatry pre TASR opakovane argumentovali, že ťažba v lokalite je dôsledkom lykožrútovej kalamity a realizuje sa citlivo, so zameraním na aktívne chrobačiare a suché stromy.



Lokalita Studienec sa nachádza v blízkosti obce Moštenica v Nízkych Tatrách, je súčasťou národného parku, chráneného územia NATURA 2000 a chráneného vtáčieho územia. Výnimočná je podľa ochrancov prírody najmä vzácnymi lesnými biotopmi, v zmiešaných lesoch tu rastú 200 až 300 rokov staré stromy. Žije tu tiež viacero chránených a ohrozených druhov hmyzu a húb.