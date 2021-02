Polícia začala pre tragickú nehodu pri Prešove trestné stíhanie

Prešov 16. februára (TASR) – Trestné stíhanie pre prečin usmrtenia začala polícia v súvislosti s pondelkovou (15. 2.) tragickou dopravnou nehodou štyroch vozidiel pri prešovskom letisku. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik.



V čase okolo 18.00 h vodič osobného auta Škoda Scala, ktorý pri nehode zahynul, jazdil smerom od Prešova na obec Kapušany. "Za doposiaľ presne nezistených okolností prešiel s vozidlom do protismeru, pričom sa zrazil s kamiónom s návesom. Následkom nárazu ho odrazilo späť do pôvodného smeru jazdy, kde sa bočne zrazil s osobným autom BMW a následne aj s dodávkou Citroën. Obe vozidlá, dodávka aj osobné auto, išli smerom z Prešova na Kapušany. Vodič Škody Scala utrpel pri nehode ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahol. Totožnosť nebohého vodiča zatiaľ nebola potvrdená. K zraneniu ostatných vodičov nedošlo," uviedol Džobanik s tým, že celkové hmotné škody boli predbežne vyčíslené na 50.000 eur.



V uvedenom úseku bola úplná uzávera cesty v oboch smeroch až do polnoci.