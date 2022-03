Polícia začala v súvislosti s nehodou pri Prievidzi trestné stíhanie

Prievidza 26. marca (TASR) – Polícia začala v súvislosti s piatkovou (25. 3.) dopravnou nehodou neďaleko Prievidze trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Pri zrážke autobusu a dvoch osobných áut prišla o život vodička a jej maloleté dieťa. Pre TASR to v sobotu uviedla trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová. Dodala, že ostatní účastníci zrážky sú mimo ohrozenia života.



Nehoda sa stala na ceste za Prievidzou smerom na obec Nedožery-Brezany. "Podľa doterajších zistení k nehode došlo pravdepodobne tak, že 35-ročná vodička osobného motorového vozidla vošla do protismeru protiidúcemu autobusu," priblížila Kuzmová. Podotkla, že príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.



Na mieste zrážky zasahovali v piatok večer desiati hasiči z Prievidze. Záchranári do nemocníc previezli osem zranených, z toho dvoch s ťažkými poraneniami. Na mieste ošetrili tri ďalšie osoby, ich transport do nemocnice potrebný nebol.