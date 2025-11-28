Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
28. novembra
Polícia začala v súvislosti s výbuchom v Martine trestné stíhanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania.

Autor TASR
Martin 28. novembra (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia v súvislosti so stredajším (26. 11.) výbuchom pred rodinným domom v Martine. Následkom výbuchu v nočných hodinách došlo k poškodeniu rodinného domu, v ktorom sa v tom čase nenachádzali žiadne osoby. Nedošlo k zraneniu žiadnych osôb. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková.

„Doposiaľ nestotožnená osoba mala položiť presne nezistený predmet k rodinnému domu, ktorý následne približne po dvoch hodinách explodoval. Na miesto bol privolaný znalec z kriminalistického a expertízneho ústavu,“ uviedla policajná hovorkyňa. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania.
.

