Polícia začala v súvislosti so nehodou v Hencovciach trestné stíhanie

Vranov nad Topľou 21. júna (TASR) - Polícia začala v súvislosti so smrteľnou dopravnou nehodou, ku ktorej došlo v nedeľu v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou, trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Pri nehode zahynul 34-ročný muž.



Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, na nehode mali účasť 36-ročný Sninčan na osobnom motorovom vozidle značky Audi a 34-ročný muž zo Sečovskej Polianky ako vodič motocykla značky Honda.



„Motocyklista počas jazdy z doposiaľ neznámych príčin začal zrýchľovať, následkom čoho dostal balans a začalo ho hádzať do strán. Prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s osobným vozidlo, no motocyklista pokračoval v jazde ďalej. Zišiel mimo cestu do priekopy a narazil do stromu. Pri dopravnej nehode motorkár utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol. U vodiča osobného auta bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom," uviedla Ligdayová.



Na vozidlách bola podľa jej slov škoda vyčíslená na 3000 eur. Presná príčina dopravnej nehody, ako aj miera zavinenia je predmetom nasledujúceho vyšetrovania.