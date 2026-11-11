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Polícia zachránila ženu pred hrozbou smrti: Muža obvinili z vydierania
Pátranie sa začalo vo štvrtok (5. 11.), keď sa na martinských kriminalistov obrátil muž s oznámením, že jeho priateľka je v ohrození života.
Autor TASR
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Prešov 11. novembra (TASR) - Polícia vypátrala 29-ročnú ženu, ktorá sa nachádzala v ohrození života. Našli ju v sobotu (7. 11.) v podvečerných hodinách v okrese Liptovský Mikuláš v prítomnosti 31-ročného muža. Toho polícia následne zadržala a obvinila z trestného činu vydierania. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Ingrida Pavlovská.
Pátranie sa začalo vo štvrtok (5. 11.), keď sa na martinských kriminalistov obrátil muž s oznámením, že jeho priateľka je v ohrození života. Žena ho prostredníctvom správ žiadala o pomoc a vyzvala ho, aby kontaktoval políciu. Zároveň uviedla, že ak podozrivý muž zbadá policajtov, zabije ju aj seba.
„Policajti okamžite vyhlásili pátranie po oboch osobách. Na základe lokalizácie mobilného telefónu sa vykonávali intenzívne previerky od piatka (6. 11.) až do soboty, kedy bola žena v podvečerných hodinách vypátraná v okrese Liptovský Mikuláš, v prítomnosti podozrivého muža,“ uviedla Pavlovská s tým, že 31-ročný muž bol vyšetrovateľom policajného zboru zadržaný ako podozrivý z protiprávneho konania, ktorého sa mal dopustiť voči poškodenej žene.
„Následne mu bolo vznesené obvinenie za trestný čin vydieranie a bol podaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie,“ povedala Pavlovská.
Na pátraní sa podieľali kriminalisti z Martina a Popradu v spolupráci s pracovníkmi Odboru zásahov proti organizovanej kriminalite - Stred Prezídia Policajného zboru. Podľa polície práve súčinnosť jednotlivých zložiek prispela k úspešnému vypátraniu ženy.
Pátranie sa začalo vo štvrtok (5. 11.), keď sa na martinských kriminalistov obrátil muž s oznámením, že jeho priateľka je v ohrození života. Žena ho prostredníctvom správ žiadala o pomoc a vyzvala ho, aby kontaktoval políciu. Zároveň uviedla, že ak podozrivý muž zbadá policajtov, zabije ju aj seba.
„Policajti okamžite vyhlásili pátranie po oboch osobách. Na základe lokalizácie mobilného telefónu sa vykonávali intenzívne previerky od piatka (6. 11.) až do soboty, kedy bola žena v podvečerných hodinách vypátraná v okrese Liptovský Mikuláš, v prítomnosti podozrivého muža,“ uviedla Pavlovská s tým, že 31-ročný muž bol vyšetrovateľom policajného zboru zadržaný ako podozrivý z protiprávneho konania, ktorého sa mal dopustiť voči poškodenej žene.
„Následne mu bolo vznesené obvinenie za trestný čin vydieranie a bol podaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie,“ povedala Pavlovská.
Na pátraní sa podieľali kriminalisti z Martina a Popradu v spolupráci s pracovníkmi Odboru zásahov proti organizovanej kriminalite - Stred Prezídia Policajného zboru. Podľa polície práve súčinnosť jednotlivých zložiek prispela k úspešnému vypátraniu ženy.