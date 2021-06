Polícia zadržala 37-ročného Vranovčana, šoféroval opitý

Vranov nad Topľou 21. júna (TSR) - Do cely policajného zaistenia umiestnila polícia 37-ročného Vranovčana, ktorý bezdôvodne prechádzal do protismeru jazdy. V dychu mu namerali viac ako 1,7 promile alkoholu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



„Vodič viedol osobné motorové vozidlo zn. VW po štátnej ceste III/3629 v smere jazdy od obce Holčíkovce na obec Rafajovce, pričom bezdôvodne prechádzal do protismernej časti vozovky. Z tohto dôvodu bol policajnou hliadkou zastavený a podrobený kontrole,“ spresnila s tým, že sa tak stalo v sobotu (19. 6.) krátko pred 18.00 h. Muža obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.