Polícia zadržala Češku, ktorá zo SR prevážala maloletých migrantov

Bratislava 7. mája (TASR) - Policajti zadržali v Ružomberku 38-ročnú Češku. Žena prevzala v Medzilaborciach tri mladistvé osoby bez potrebných cestovných dokladov, ktoré mala odviezť do Prahy v Českej republike. Za pomoc nelegálnym migrantom pri prechode cez SR mala dostať odmenu 20.000 českých korún. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.



Policajti národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii opäť zasahovali v rámci akcie Domov, zameranej na zadržanie páchateľov trestného činu prevádzačstva. Výkonom operatívno-pátracej činnosti získali relevantné informácie vedúce k zaisteniu páchateľky. "Následne spustili realizáciu pokračujúcej akcie pod krycím názvom Domov, ktorej cieľom bolo zaistenie prevádzača spolu s troma mladistvými migrantmi z Afganistanu," vysvetlila polícia.



Policajti počas vyšetrovania získali informácie, ktoré ich priviedli k zadržaniu Češky v Ružomberku. Počas akcie zaistili viaceré stopy. Boli medzi nimi mobilné telefóny, notebook, doklad o príjme peňazí za prevoz a vrecko s neznámou látkou. Tá bude podľa polície podrobená expertíznemu skúmaniu a zisťovaniu, či ide o omamné a psychotropné látky.



"Vyšetrovateľ spracoval návrh na väzobné stíhanie. Po dokázaní viny hrozí obvinenej trest odňatia slobody vo výške od siedmich do desiatich rokov. Mladistvé osoby budú opäť vrátené do centra pre deti a rodiny," uviedla polícia.