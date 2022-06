Polícia zadržala dvoch mladých vodičov, obaja jazdili na východe opití

Prešov/Horovce 22. júna (TASR) - Polícia na východnom Slovensku neustále zaznamenáva prípady vodičov, ktorí šoférovali pod vplyvom alkoholu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová uviedla, že v súčasnosti riešia dva takéto priestupky.



V prvom prípade 28-ročná mladá žena z Kojatickej Doliny v pondelok (20. 6.) pár minút pred polnocou viedla osobné vozidlo po Šafárikovej ulici v Prešove. "Pri prejazde križovatkou sa nevenovala plne vedeniu vozidla, zišla mimo cesty a narazila do stĺpov elektrického vedenia. Jeden z nich vytrhla zo základov, ostal zachytený obručou o druhý stĺp. Po náraze sa auto vrátilo naspäť na komunikáciu a prešlo do protismeru," priblížila hovorkyňa s tým, že policajná hliadka ju po príchode na miesto podrobila dychovej kontrole, ktorej výsledok bol viac ako dve promile.



Pri dopravnej nehode vznikla škoda na vozidle vo výške približne 7000 eur a na stĺpe elektrického vedenia ďalších zhruba 500 eur. Mladú ženu poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky spáchaného v súbehu s trestným činom poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. "Zadržali jej vodičský preukaz i tabuľky s evidenčným číslom a umiestnili ju do cely policajného zaistenia," dodala Ligdayová.



Osobné auto viedol pod vplyvom alkoholu aj 23-ročný muž, a to v utorok (21. 6.) popoludní na ceste tretej triedy v oblasti rekreačnej oblasti Domaša, časti Dobrá. Policajná hliadka ho spozorovala, ako jazdí zo strany na stranu. "Z tohto dôvodu vozidlo zastavili a muža podrobili kontrole. Výsledok dychovej skúšky vysvetlil tento nezvyčajný spôsob jazdy, dosiahol hodnotu takmer 2,4 promile. Vodič svojím konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, z ktorého bol neskôr aj obvinený," doplnila hovorkyňa s tým, že aj tento muž skončil v cele policajného zaistenia.