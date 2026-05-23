Polícia zadržala dvoch mužov pri krádeži z boxu na zásielky v Trenčíne

Maják, ilustračné foto 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Trenčín 23. mája (TASR) - Policajti zadržali v noci na sobotu v trenčianskej mestskej časti Zlatovce dvoch Čechov priamo pri krádeži zo schránok boxu na zásielky. Udalosť polícia vyšetruje, začala trestné stíhanie pre prečin krádeže spáchanej formou spolupáchateľstva. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Dvojicu mužov českej národnosti vo veku 28 a 35 rokov polícia zadržala krátko po polnoci na základe operatívno-pátracej činnosti a vďaka rýchlej a koordinovanej práci trenčianskej okresnej kriminálky a kolegov z Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne bezprostredne po tom, ako sa vlámali do jednej zo schránok, z ktorej následne odcudzili zásielku,“ uviedla Klenková.

Mužov na mieste podľa nej policajti okamžite obmedzili na osobnej slobode, miesto činu riadne zadokumentovali a zaistili viaceré stopy.

Polícia aktuálne naďalej vykonáva procesné úkony na náležité objasnenie skutku,“ ozrejmila Klenková s tým, že vzhľadom na vyšetrovanie policajti nemôžu poskytnúť zatiaľ bližšie informácie.
