Polícia zadržala dvoch mužov pri krádeži z boxu na zásielky v Trenčíne
Autor TASR
Trenčín 23. mája (TASR) - Policajti zadržali v noci na sobotu v trenčianskej mestskej časti Zlatovce dvoch Čechov priamo pri krádeži zo schránok boxu na zásielky. Udalosť polícia vyšetruje, začala trestné stíhanie pre prečin krádeže spáchanej formou spolupáchateľstva. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Dvojicu mužov českej národnosti vo veku 28 a 35 rokov polícia zadržala krátko po polnoci na základe operatívno-pátracej činnosti a vďaka rýchlej a koordinovanej práci trenčianskej okresnej kriminálky a kolegov z Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne bezprostredne po tom, ako sa vlámali do jednej zo schránok, z ktorej následne odcudzili zásielku,“ uviedla Klenková.
Mužov na mieste podľa nej policajti okamžite obmedzili na osobnej slobode, miesto činu riadne zadokumentovali a zaistili viaceré stopy.
„Polícia aktuálne naďalej vykonáva procesné úkony na náležité objasnenie skutku,“ ozrejmila Klenková s tým, že vzhľadom na vyšetrovanie policajti nemôžu poskytnúť zatiaľ bližšie informácie.
