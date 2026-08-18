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ZATIAHLI HO DO ULIČKY: Dvaja páchatelia zbili a okradli muža

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Policajná snímka. Foto: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Jeden z páchateľov sa najskôr poškodenému mužovi na Hlavnom námestí prihovoril a ponúkol mu, že ho odprevadí domov, keďže videl, že muž je pod vplyvom alkoholu.

Autor TASR
Rimavská Sobota 18. augusta (TASR) - Polícia zadržala dvoch páchateľov, ktorí mali v centre Rimavskej Soboty zbiť a okradnúť okoloidúceho muža. Poškodenému najskôr ponúkli pomoc, následne ho prepadli v uličke pri námestí. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

K útoku v centre Rimavskej Soboty malo dôjsť ešte v sobotu (15. 8.) v ranných hodinách. Jeden z páchateľov sa najskôr poškodenému mužovi na Hlavnom námestí prihovoril a ponúkol mu, že ho odprevadí domov, keďže videl, že muž je pod vplyvom alkoholu. Muža chytil za ruku a odtiahol ho do vedľajšej uličky, kde ho druhý útočník zozadu udrel do hlavy neznámym predmetom.

Muž po rane spadol na zem a na pár sekúnd stratil vedomie. Obvinení to využili a z tašky mu odcudzili mobilný telefón, dve krabičky cigariet a peňaženku s hotovosťou a osobnými dokladmi. Keď sa poškodený prebral, snažil sa ešte brániť a chrániť si svoje osobné veci. Útočníci mu však ešte uštedrili niekoľko rán a kopancov, pričom mu roztrhli tašku a z miesta činu ušli,“ priblížila polícia.

Oboch útočníkov sa polícii podarilo vypátrať a zadržať, obvinení boli zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva. „Poškodenému spôsobili škodu v doposiaľ presne nezistenej výške a zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie,“ doplnila polícia.

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