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Polícia zadržala dvoch tínedžerov v Spišskej Novej Vsi
Policajný technik na mieste zaistil stopy a polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin krádeže spáchaný formou spolupáchateľstva.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 18. júla (TASR) - Policajti zadržali v Spišskej Novej Vsi dvoch tínedžerov, ktorí sa mali v piatok (17. 7.) nadránom vlámať do miestnych potravín. Išlo o 14-ročného a 13-ročného chlapca z neďalekej obce. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Chlapci vošli do predajne krátko pred 3.30 h cez rozbité okno. Na narušenie priestorov upozornil políciu bezpečnostný systém. Na miesto vyslali hliadku pohotovostnej motorizovanej jednotky. Mladíci po výzve policajtov zostali stáť na mieste s odcudzeným tovarom v rukách. „Keďže existovala dôvodná obava, že sa pokúsia o útek, boli voči nim v zmysle zákona použité donucovacie prostriedky,“ uviedla hovorkyňa.
Policajný technik na mieste zaistil stopy a polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin krádeže spáchaný formou spolupáchateľstva. Po vykonaní procesných úkonov za prítomnosti zákonných zástupcov oboch chlapcov prepustili.
Staršiemu z dvojice bude po vykonaní potrebných procesných úkonov a vyčíslení spôsobenej škody vznesené obvinenie z prečinu krádeže. Trestný zákon za tento skutok ustanovuje trest odňatia slobody až na dva roky. Keďže však ide o mladistvú osobu, trestná sadzba sa znižuje na polovicu. „Mladší z chlapcov ešte nie je trestne zodpovedný, o jeho protiprávnom konaní však budú informované príslušné úrady,“ dodala Ivanová.
Chlapci vošli do predajne krátko pred 3.30 h cez rozbité okno. Na narušenie priestorov upozornil políciu bezpečnostný systém. Na miesto vyslali hliadku pohotovostnej motorizovanej jednotky. Mladíci po výzve policajtov zostali stáť na mieste s odcudzeným tovarom v rukách. „Keďže existovala dôvodná obava, že sa pokúsia o útek, boli voči nim v zmysle zákona použité donucovacie prostriedky,“ uviedla hovorkyňa.
Policajný technik na mieste zaistil stopy a polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin krádeže spáchaný formou spolupáchateľstva. Po vykonaní procesných úkonov za prítomnosti zákonných zástupcov oboch chlapcov prepustili.
Staršiemu z dvojice bude po vykonaní potrebných procesných úkonov a vyčíslení spôsobenej škody vznesené obvinenie z prečinu krádeže. Trestný zákon za tento skutok ustanovuje trest odňatia slobody až na dva roky. Keďže však ide o mladistvú osobu, trestná sadzba sa znižuje na polovicu. „Mladší z chlapcov ešte nie je trestne zodpovedný, o jeho protiprávnom konaní však budú informované príslušné úrady,“ dodala Ivanová.