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VIDEO: Polícia zadržala dvojicu podozrivú z vykrádania balíkoboxov
Oznámenie o poškodzovaní výdajných boxov prijala polícia krátko pred 1.30 h.
Autor TASR
Košice 21. augusta (TASR) - Polícia zadržala v noci na štvrtok (20. 8.) dvojicu podozrivú z poškodenia výdajných boxov a krádeže zásielok v košickej mestskej časti Myslava. V aute, v ktorom sa viezli, našli policajti balíky pochádzajúce z poškodeného boxu. Vodič zároveň vydal vrecúško s bielou kryštalickou látkou, o ktorej tvrdil, že ide o pervitín. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Oznámenie o poškodzovaní výdajných boxov prijala polícia krátko pred 1.30 h. Po príchode polície sa podozrivé osoby sa už na mieste nenachádzali, policajti však našli pootvárané dvierka boxov a získali informáciu o vozidle BMW, ktoré malo smerovať na Bukovec. Auto krátko na to spozorovali. „Vo vnútri sa nachádzali dve osoby a viditeľne uložené balíky so štítkami smerujúcimi práve do poškodeného balíkoboxu,“ uviedla polícia.
Po výzve policajtov, aby vodič vydal veci, ktoré by mohli pochádzať z trestnej činnosti, vytiahol z peňaženky vrecúško s bielou kryštalickou látkou. Podľa jeho slov malo ísť o pervitín. Zloženie látky potvrdí až znalecké skúmanie.
Vodiča, ktorý má 34 rokov, aj jeho 27-ročnú spolujazdkyňu eskortovali na policajné oddelenie. Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre prečin krádeže spáchaný formou spolupáchateľstva a pre prečin neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Polícia zároveň preveruje, či zadržaná dvojica nemôže súvisieť aj s poškodením ďalších balíkoboxov na území Košíc.
Oznámenie o poškodzovaní výdajných boxov prijala polícia krátko pred 1.30 h. Po príchode polície sa podozrivé osoby sa už na mieste nenachádzali, policajti však našli pootvárané dvierka boxov a získali informáciu o vozidle BMW, ktoré malo smerovať na Bukovec. Auto krátko na to spozorovali. „Vo vnútri sa nachádzali dve osoby a viditeľne uložené balíky so štítkami smerujúcimi práve do poškodeného balíkoboxu,“ uviedla polícia.
Po výzve policajtov, aby vodič vydal veci, ktoré by mohli pochádzať z trestnej činnosti, vytiahol z peňaženky vrecúško s bielou kryštalickou látkou. Podľa jeho slov malo ísť o pervitín. Zloženie látky potvrdí až znalecké skúmanie.
Vodiča, ktorý má 34 rokov, aj jeho 27-ročnú spolujazdkyňu eskortovali na policajné oddelenie. Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre prečin krádeže spáchaný formou spolupáchateľstva a pre prečin neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Polícia zároveň preveruje, či zadržaná dvojica nemôže súvisieť aj s poškodením ďalších balíkoboxov na území Košíc.