< sekcia Regióny
Polícia zadržala hľadanú osobu v súvislosti s úmrtím v Gelnici
Policajti so zadržanou osobou momentálne vykonávajú potrebné procesné úkony.
Autor TASR
Gelnica 20. júna (TASR) - Polícia zadržala osobu, po ktorej v sobotu pátrala v súvislosti s násilnou trestnou činnosťou v Gelnici. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že ju zadržali neďaleko Košíc.
„Osoba, po ktorej policajti v súvislosti s násilnou trestnou činnosťou v Gelnici pátrali, bola pred krátkym časom obmedzená na osobnej slobode hliadkou Obvodného oddelenia Policajného zboru Čaňa na jednej z poľných ciest v okolí Košíc,“ uviedla polícia. Zároveň poďakovala všímavej verejnosti za pomoc, zdieľania a všetky poznatky, ktoré mohli prispieť k jej vypátraniu.
Policajti so zadržanou osobou momentálne vykonávajú potrebné procesné úkony. „Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní,“ podotkli.
Polícia v sobotu popoludní informovala, že v Gelnici došlo k násilnej trestnej činnosti a na mieste bola nájdená jedna osoba bez známok života. V tejto súvislosti pátrala po osobe, ktorá môže pomôcť pri vyšetrovaní.
„Osoba, po ktorej policajti v súvislosti s násilnou trestnou činnosťou v Gelnici pátrali, bola pred krátkym časom obmedzená na osobnej slobode hliadkou Obvodného oddelenia Policajného zboru Čaňa na jednej z poľných ciest v okolí Košíc,“ uviedla polícia. Zároveň poďakovala všímavej verejnosti za pomoc, zdieľania a všetky poznatky, ktoré mohli prispieť k jej vypátraniu.
Policajti so zadržanou osobou momentálne vykonávajú potrebné procesné úkony. „Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní,“ podotkli.
Polícia v sobotu popoludní informovala, že v Gelnici došlo k násilnej trestnej činnosti a na mieste bola nájdená jedna osoba bez známok života. V tejto súvislosti pátrala po osobe, ktorá môže pomôcť pri vyšetrovaní.