MEDZINÁRODNE HĽADANÝ SLOVÁK: Polícia ho úspešne zadržala

Bratislava/Medzev 18. októbra (TASR) - Cieľoví pátrači Prezídia Policajného zboru (PZ), tzv. lovci lebiek, vypátrali a zadržali v piatok v Medzeve v okrese Košice-okolie medzinárodne hľadaného 27-ročného Slováka Pavla B., na ktorého bol v Belgicku vydaný pred dvoma dňami európsky zatykač. A to pre trestný čin pokusu o vraždu, nezákonný vstup do domu vlámaním, prenasledovanie či verbálne vyhrážky. TASR o tom informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ.



"Vypátraného Pavla B., po zadržaní príslušníkmi PZ na základe rozhodnutia košickej prokuratúry, umiestnili do cely predbežného zaistenia," doplnila Hrabovská.



Európsky zatýkací rozkaz vydali na Slováka justičné orgány Belgického kráľovstva. V Belgicku hrozí mužovi odňatie slobody v hornej hranici trestu vo výške 20 rokov.