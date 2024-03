Akcia Záhradník: Polícia zadržala tri osoby, zaistila nelegálne látky

Bratislava 1. marca (TASR) - Bratislavskí policajti zadržali minulý týždeň v rámci akcie "Záhradník" tri podozrivé osoby, zaistili nelegálne látky a zbrane. Prekazili tak rozbehnutý drogový biznis. Všetkých troch mužov vyšetrovateľ obvinil. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej polície Jana Šimunková.



"Operatívno-pátracia činnosť doviedla policajtov k 42- ročnému Vladimírovi Š., ktorý minimálne od septembra roku 2022 na rôznych miestach najmä v Bratislavskom kraji po telefonickom dohovore na vopred určených miestach sústavne predával alebo bezodplatne poskytoval omamné a psychotropné látky," priblížila Šimunková. Okrem neho boli do nelegálnej činnosti zapojení aj 27-ročný Ivan Š. a 37-ročný Mário M., ktorí taktiež distribuovali drogy koncovým užívateľom.



Polícia tvrdí, že pri zadržaní Vladimíra Š. v jeho vozidle našla biely kryštalický materiál s celkovou hmotnosťou takmer 500 gramov s obsahom účinnej látky metamfetamínu. "Expertízou bolo zistené, že z uvedeného množstva by bolo možné pripraviť minimálne 4999 obvykle jednorazových dávok drogy v celkovej hodnote takmer 15.000 eur," podotkla Šimunková.



V rámci procesných úkonov vykonali aj domovú prehliadku rodinného domu v obci Rovinka v okrese Senec. Policajti tam zaistili okrem iného zelenú sušinu s obsahom látky THC, z ktorej je možné vyrobiť minimálne 24 bežných jednotlivých dávok drogy a taktiež biely kryštalický materiál, ktorý predstavoval 43 obvykle jednorazových dávok drogy.



"Pri zadržaní Mário M. u seba prechovával pervitín o množstve približne 635 obvykle jednorazových dávok drogy. Okrem toho mal aj zelenú sušinu o množstve päť bežných dávok," povedala Šimunková. Dodala, že vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby. Všetkým páchateľom hrozí trest odňatia slobody od desať do 15 rokov.