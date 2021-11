Polícia zadržala mladíka, ktorý prenášal marihuanu v návliečke

Veľké Dvorníky 22. novembra (TASR) - Dunajskostredskí kriminalisti zadržali 21-ročného mladíka s viac ako 900 dávkami marihuany. Do návliečky rozmerov 30 krát 30 centimetrov vopchal asi pol kilogramu zelenej sušiny a niesol to cez obec Veľké Dvorníky. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



Muža zastavila policajná hliadka, obmedzila ho na osobnej slobode a vankúšik s podozrivou výstelkou, ktorú vyhodil na strechu, zaistila. "Podľa predbežných výsledkov expertízy mal mladík pri sebe 935 dávok, za ktoré by na čiernom trhu zinkasoval približne 4600 eur," uviedla hovorkyňa.



Mladíka už v apríli 2019 súd za drogovú trestnú činnosť právoplatne odsúdil. "Vyšetrovateľ ho počas uplynulého víkendu obvinil z drogovej trestnej činnosti a za prechovávanie drog vo väčšom rozsahu, keďže bol v podmienke, teraz mu hrozí vyšší trest, a to v rozsahu od 10 do 15 rokov." Spolu s uznesením o obvinení predložil vyšetrovateľ aj podnet na návrh, aby bol obvinený stíhaný väzobne" doplnila Linkešová. Do rozhodnutia súdu zostáva mladík naďalej v cele policajného zaistenia.