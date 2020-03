VYKRÁDAL PIVNICE: Polícia zadržala muža, ktorý úradoval v Trnave

Trnava 5. marca (TASR) – Polícia zadržala muža z Trnavy, ktorý mal vykrádať pivnice, okradnúť 10-ročného chlapca, alebo sa vlámať do osobného auta. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová. Vyšetrovateľ podozrivého obvinil na základe dôkazov zatiaľ v troch prípadoch.



"Ale nielen z týchto skutkov je podozrivý 20-ročný Trnavčan. Obvinený je z krádeže vlámaním do pivnice na Ulici Botanickej v Trnave, kde zobral značkové lyže, snowboardy, ale aj dámsky bicykel. Majitelia si vyčíslili škody na viac ako 2000 eur," uviedla Linkešová.



Policajti mu preukázali aj prípad krádeže vlámaním do osobného auta na Ulici Tehelnej. Z auta vybral rôzne pracovné náradie a notebook v hodnote najmenej 4000 eur. "Obvinený je aj z krádeže na maloletej osobe, keď 10-ročnému chlapcovi vytrhol z rúk mobilný telefón. Trnavčan bol už v minulosti za drobné krádeže riešený," doplnila krajská policajná hovorkyňa.



Vyšetrovateľ podal podnet na návrh, aby bol stíhaný väzobne. Na základe rozhodnutia súdu ho policajti v stredu (4.3.) eskortovali do výkonu väzby. Muž je podozrivý aj v ďalších prípadoch krádeží, na ktorých policajti v súvislosti s jeho osobou naďalej pracujú.