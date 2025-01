Polícia zadržala muža, ktorý má mať na svedomí 51 krádeží

Žiar nad Hronom 17. januára (TASR) - Policajní kriminalisti zadržali v piatok 48-ročného muža zo Žiaru nad Hronom, ktorý má mať na svedomí 51 krádeží za necelé dva mesiace. Mužovi, ktorý bol už 16-krát súdne trestaný, bolo vznesené obvinenie za pokračovací zločin krádeže. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



Obvinený muž mal podľa polície kradnúť na viacerých miestach v Žiari nad Hronom. "Až 51 krádeží sa mal dopustiť za obdobie od konca mesiaca november 2024 do dňa, keď bolo kriminálnou políciou jeho konanie zastavené a bol zadržaný. Objektom jeho krádeží boli rôzne obchodné reťazce potravín či drogérie," priblížila polícia.



Muž bol po zadržaní umiestnený do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ už spracoval podnet na návrh vzatia obvineného do vyšetrovacej väzby.