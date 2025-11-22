Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia zadržala muža, ktorý pri krádeži zranil predavačku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Zadržaný muž chcel v piatok podvečer v predajni potravín prejsť cez pokladničnú zónu s tovarom, za ktorý nechcel zaplatiť.

Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Polícia ešte v piatok (21.11.) večer zadržala muža, ktorý v bratislavskej Petržalke pri snahe kradnúť v potravinách poranil nožom predavačku. Informuje o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková.

„Rýchlou reakciou policajtov a vykonaním dôslednej operatívno - pátracej činnosti bol v čase 20.35 h muž zadržaný a eskortovaný na policajné oddelenie za účelom vykonania potrebných úkonov,“ spresnila. Okolnosti prípadu vyšetrujú, bližšie informácie policajti poskytnú, keď to procesná situácia dovolí.

Zadržaný muž chcel v piatok podvečer v predajni potravín prejsť cez pokladničnú zónu s tovarom, za ktorý nechcel zaplatiť. Pri výzve predavačky potravín, aby ukázal obsah tašky ju fyzicky napadol chladnou zbraňou, ktorou jej spôsobil rezné poranenie na ruke. Predavačku previezli so zranením do nemocnice na ošetrenie.

