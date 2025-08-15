< sekcia Regióny
Zadržali muža, ktorý sa vyhýbal trestu za nedovolené ozbrojovanie
Muža zadržali príslušníci cieľového pátrania Prezídia Policajného zboru v súčinnosti s Pohotovostným policajným útvarom Košice na ulici Trieda SNP.
Autor TASR
Košice 15. augusta (TASR) - Polícia v stredu (13. 8.) zadržala v Košiciach hľadaného 44-ročného muža, odsúdeného za zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Muž, ktorý je občanom SR, sa dosiaľ vyhýbal nástupu do výkonu trestu odňatia slobody. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Krajský súd Košice na neho vydal ešte v roku 2024 príkaz na dodanie do výkonu trestu pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a vymeral mu trest v dĺžke trvania 66 mesiacov nepodmienečne,“ uviedla policajná hovorkyňa.
Muža zadržali príslušníci cieľového pátrania Prezídia Policajného zboru v súčinnosti s Pohotovostným policajným útvarom Košice na ulici Trieda SNP.
„Krajský súd Košice na neho vydal ešte v roku 2024 príkaz na dodanie do výkonu trestu pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a vymeral mu trest v dĺžke trvania 66 mesiacov nepodmienečne,“ uviedla policajná hovorkyňa.
Muža zadržali príslušníci cieľového pátrania Prezídia Policajného zboru v súčinnosti s Pohotovostným policajným útvarom Košice na ulici Trieda SNP.