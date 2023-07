NA ÚTEK POUŽIL SKÚTER: Muža zadržali, je podozrivý z viacerých skutkov

Galanta 20. júla (TASR) - Polícia vo štvrtok dopoludnia zadržala 44-ročného hľadaného muža, ktorý dva dni predtým utiekol po zadržaní z predvádzacej miestnosti obvodného oddelenia polície v Seredi. Je podozrivý z drogovej a inej trestnej činnosti, informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



Muž sa skrýval v Bratislave a mal namierené mimo Slovenska. Skúter, ktorý použil pri úteku, polícia našla a zaistila na Železničnej stanici v Trnave. Policajti pôvodne muža zadržali v utorok (18. 7.) v obci Šintava pri Seredi, mal pri sebe niekoľko vreciek s podozrením na heroín a iné drogy, ktoré boli zaslané na expertízne skúmanie. "Muža umiestnili do predvádzacej miestnosti, odkiaľ sa mu podarilo zatiaľ z nezistených príčin utiecť. Operačné stredisko vyhlásilo celoštátne pátranie a policajné hliadky vykonávali až do zadržania všetky úkony k jeho opätovnému zadržaniu," informovala hovorkyňa.



V súvislosti s nájdenými vreckami s kryštalickou látkou začala polícia vo veci trestné stíhanie pre prečin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovanie s nimi. "Pri úteku použil naštartovaný skúter s výbavou v hodnote 3100 eur, čím sa dopustil prečinu krádeže. Polícia ho preveruje aj v ďalšom prípade majetkovej povahy a vzhľadom na to, že už bol už v minulosti súdne trestaný, zostáva v cele policajného zaistenia," doplnila Linkešová.



Okolnosti, za ktorých došlo k úteku, preveruje oddelenie kontroly Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trnava. "Čiastkové informácie z kontroly nateraz nie je možné z objektívnych príčin poskytnúť. Môžeme však ubezpečiť, že je aj v záujme vedenia polície prešetriť celú udalosť a prijať adekvátne opatrenia, aby k takýmto chybám do budúcna nedochádzalo," dodala.