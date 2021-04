Zadržali muža odsúdeného v ČR za podvody, skrýval sa 12 rokov

Bratislava 12. apríla (TASR) - Polícia SR zadržala minulý týždeň v Košiciach 49-ročného muža, ktorý bol ešte v roku 2009 právoplatne odsúdený v Českej republike na viac ako osemročný trest odňatia slobody za podvody v hodnote 188 miliónov českých korún. Udialo sa tak na základe vydaného európskeho zatýkacieho rozkazu z roku 2020. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Michal Slivka.



František Csányi podľa polície spolu s ďalšími minimálne 13 osobami vykonával trestnú činnosť v oblasti obohacovania sa neodvádzaním cla, spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty. "Ich činnosť sa týkala 400 dovozov benzínu a nafty zo Slovenska do Českej republiky v rokoch 2003 - 2004. Na základe ich postupu pohonné látky neboli zavedené do evidencie Colnej správy v Českej republike, čím spôsobili českej strane škodu vo výške 188 miliónov českých korún," spresnil Slivka.



Pátračov Policajného zboru, takzvaných lovcov lebiek, oslovila so žiadosťou o pomoc česká strana. "Operatívnymi previerkami policajti zistili, že sa skrýva na rekreačnej chate v okrajovej časti Košíc," dodal hovorca s tým, že hľadaný si chatu prerobil na celoročné bývanie a pristúpil ku krokom, ktoré mali sťažiť jeho vypátranie.



Samotná chatka sa nachádza v ťažko dostupnom teréne. "V jej okolí bol dobre zabezpečený kamerový systém. Pozemok chránil strážny pes. František používal osobné motorové vozidlo, ktoré bolo evidované na inú osobu. Jeho mobilné telefónne číslo patrilo anglickému operátorovi. Svoju pracovnú činnosť si prispôsobil tak, aby mohol pracovať z domu," doplnil.



Minulý týždeň polícia získala informácie o jeho ceste z chaty do mesta. "O pár minút bol priamo v Košiciach zadržaný cieľovými pátračmi v súčinnosti s Pohotovostným policajným útvarom Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach. František bol akciou zjavne zaskočený, nekládol odpor a neutrpel žiadne zranenia," dodal Slivka s tým, že na základe právoplatne uloženého trestu v ČR bude nasledovať proces extradície, ktorý je v kompetencii justičných orgánov oboch krajín.