Muža mal bodnúť nožom do hrudníka, polícia ho zadržala

Kežmarok 9. júna (TASR) - Polícia zadržala muža, ktorý je podozrivý z bodnutia iného muža nožom do hrudníka. Incident sa podľa krajskej policajnej hovorkyne z Prešova Jany Ligdayovej stal v sobotu (7. 6.) pred obedom v jednej z obcí v Kežmarskom okrese. Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Kežmarku vedie v prípade trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví spáchaný v súbehu s trestným činom výtržníctva.



„V jednom z rodinných domov mal 34-ročný muž napadnúť o dva roky mladšieho muža, mal ho bodnúť nožom do hrudníka. Napadnutý utrpel zranenie, ktoré si vyžiadalo ošetrenie i liečenie,“ uviedla Ligdayová.



Polícia podozrivého z tohto činu zadržala a obmedzila mu osobnú slobodu. Následne ho umiestnila do cely policajného zaistenia.