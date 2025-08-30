< sekcia Regióny
Polícia zadržala muža podozrivého z ozbrojeného útoku v Partizánskom
Autor TASR
Partizánske 30. augusta (TASR) - Policajti v sobotu krátko po skutku vypátrali a zadržali muža, ktorý mal zapríčiniť tragickú udalosť v Partizánskom. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
K ozbrojenému útoku došlo popoludní v jednom z domov v Partizánskom. „Operačný dôstojník vyslal na miesto udalosti všetky sily a prostriedky. Vďaka rýchlemu a profesionálnemu nasadeniu sa podarilo policajtom podozrivého vypátrať a zadržať v krátkom čase po spáchaní skutku,“ priblížila Krajčíková.
Momentálne podľa nej policajti zabezpečujú procesné úkony za účelom objasnenia skutku. „Bližšie informácie poskytneme, až keď to procesná situácia dovolí,“ doplnila.
Ozbrojený útok na Bezručovej ulici neprežila 20-ročná tehotná žena, ktorá podľahla viacerým poraneniam orgánov hrudníka. Zranenia utrpel aj jej 38-ročný partner, ktorého leteckí záchranári transportovali s viacerými otvorenými ranami do nemocnice.
