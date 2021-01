Polícia zadržala muža zo Senice obvineného zo zločinu lúpeže

Senica 29. januára (TASR) – Polícia zadržala 32-ročného muža zo Senice, ktorý je spolu s ďalšími dvoma mužmi vo veku 34 a 29 rokov obvinený zo zločinu lúpeže. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



Dvaja z nich sú stíhaní formou spolupáchateľstva a najmladší formou účastníctva. Dňa 7. januára vylákali 39-ročného muža na parkovisko pri bývalej železničnej zastávke Hlboké. "Po príchode vytiahol jeden z mužov zbraň a druhý nôž. Muža bili do tváre, kopali do trupu, hlaveň mu namierili na hlavu a žiadali peniaze. Vzápätí mu prehľadali oblečenie a vytiahli 480 eur v hotovosti," uviedla polícia.



Muža prinútili ísť domov, aby im vydal ďalšie peniaze. Keď zistili, že viac nemá, hrozili mu smrťou a podpálením domu. "Policajní kriminalisti 24 hodín po skutku zadržali prvých dvoch podozrivých a na základe dôkazov ich vyšetrovateľ obvinil zo zločinu lúpeže. Všetkých troch nakoniec sudca poslal do vyšetrovacej väzby. Mužom hrozí strata slobody na sedem až 12 rokov," doplnila polícia.