Na hraniciach SR zadržali v snehovej búrke 10 migrantov, jeden zomrel

Sobrance 7. mája (TASR) – Polícia na hranici s Poľskom zadržala v stredu (6. 5.) desať migrantov, jeden v snehovej búrke zomrel. TASR o tom informovala hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance Agnesa Kopernická



Policajti hraničnej a cudzineckej polície v obci Zboj a mobilnej zásahovej jednotky Policajného zboru RHCP v Sobranciach v lese na vnútornej hranici s Poľskou republikou v katastrálnom územní obce Zboj v okrese Snina kontrolovali siedmich štátnych príslušníkov Bangladéša a dvoch štátnych príslušníkov Indie bez cestovných dokladov.



V uvedenej lokalite sa mali podľa Kopernickej nachádzať ďalšie štyri osoby. Vyhlásila sa pátracia akcia a o prípade polícia informovala aj hraničnú službu Poľskej republiky.



Pri prehľadávaní okolia so služobným psom policajti našli dvoch štátnych príslušníkov Bangladéša, jedného v kritickom stave a druhého bez známok života. "Okamžite kontaktovali tiesňovú linku 112 s cieľom vyslania tímu rýchlej zdravotníckej pomoci. Na miesto nálezu mŕtvoly neznámej totožnosti privolali Horskú záchrannú službu so sídlom v Zboji. Posledné dve osoby zo skupiny zadržali príslušníci hraničnej služby Poľskej republiky na svojom území," doplnila Kopernická.



Štátny príslušník Bangladéša bol prevezený do nemocnice v Humennom, kde ho ošetrili a hospitalizovali.



"Skupina deviatich migrantov bola predvedená na policajné oddelenie v Zboji s cieľom zistenia totožnosti. Vykonávanie úkonov s cudzincami sa realizovalo v súčinnosti s národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii," doplnila Kopernická s tým, že cudzincov do ďalšieho rozhodnutia umiestnili na oddelení hraničnej kontroly Policajného zboru v obci Zboj.