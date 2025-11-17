Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia zadržala osobu, na ktorú bol vydaný Európsky zatykač

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Osobu v Martine lokalizovali na základe medzinárodnej policajnej spolupráce, operatívnych informácií a preverovania pohybu osoby na území SR.

Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Slovenskí policajti zadržali v utorok (11. 11.) v Martine osobu, na ktorú vydali justičné orgány Spolkovej republiky Nemecko Európsky zatýkací rozkaz. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

„Hľadaná osoba je v Nemecku dôvodne podozrivá zo spáchania závažnej násilnej trestnej činnosti z roku 2024, kvalifikovanej podľa nemeckého Trestného zákona ako pokus o obzvlášť závažnú lúpež v súbehu s úmyselným ublížením na zdraví. Za tento skutok hľadanému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na 15 rokov,“ priblížil.

Osobu v Martine lokalizovali na základe medzinárodnej policajnej spolupráce, operatívnych informácií a preverovania pohybu osoby na území SR. „Po vykonaní potrebných služobných úkonov bola osoba eskortovaná pred príslušný krajský súd, ktorý bude rozhodovať o predbežnej väzbe a ďalšom postupe v rámci vydávacieho konania smerom k nemeckým justičným orgánom,“ dodal hovorca.
