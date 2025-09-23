< sekcia Regióny
Vytrhli smetné koše a zaznamenala ich kamera, aj tak však zatĺkali
Vzhľadom na to, že dychová skúška u oboch preukázala prítomnosť alkoholu nad jedno promile, policajti ich umiestnili do cely policajného zaistenia.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Bratislavskí policajti zadržali v noci na utorok dvoch ľudí pod vplyvom alkoholu. Sú podozriví z výtržníctva. TASR o tom v utorok informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave boli včera (22. 9. 2025) krátko po 23.00 h privolaní k okoliu Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Tam sa mali dvaja neznámi páchatelia dopustiť výtržníctva v podobe vytrhnutia dvoch smetných košov, ktorých konanie bolo zaznamenané na kamerovom zázname. Po príchode hliadky PMJ na miesto im bol poskytnutý opis osôb pracovníkom súkromnej bezpečnostnej služby, ako aj možná trasa odchodu,“ uviedla Šimková.
Ako dodala, policajti sa s hliadkou mestskej polície následne presunuli na miesto, kam mali páchatelia smerovať. Vzhľadom na to, že dychová skúška u oboch preukázala prítomnosť alkoholu nad jedno promile, policajti ich umiestnili do cely policajného zaistenia. Po vytriezvení s nimi budú vykonané potrebné úkony.
