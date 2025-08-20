Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
Šli po drevo do lesa: Pri krádeži 35 kusov stromov ich chytila polícia

Snímka z miesta krádeže dreva. Foto: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Išlo o hraby obyčajné s dĺžkou približne tri metre, ktoré vyrúbali sekerami.

Autor TASR
Družstevná pri Hornáde 20. augusta (TASR) - Policajti zasiahli proti páchateľom, ktorí si v lese pri obci Družstevná pri Hornáde - Malá Vieska nelegálne privlastňovali drevo. Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, na štvorkolke sa pokúsili odviezť 35 kusov stromov.

Išlo o hraby obyčajné s dĺžkou približne tri metre, ktoré vyrúbali sekerami. „Hliadka ich obmedzila na osobnej slobode a zaistila štvorkolku a sekery. Páchateľom hrozí trestné stíhanie za krádež drevnej hmoty,“ doplnila polícia s tým, že škoda, ktorú spôsobili Mestským lesom Košice, zatiaľ nebola vyčíslená.
