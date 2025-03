Polícia zadržala podozrivého z lúpežného prepadnutia v Poprade

Poprad 27. marca (TASR) - Na čerpacej stanici v Poprade došlo vo štvrtok v noci k lúpežnému prepadnutiu. Polícia podozrivého zadržala. Pre TASR to potvrdila krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že jedna osoba na mieste utrpela drobné zranenia.



„Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade vykonáva všetky procesné úkony. V uvedenom prípade došlo vďaka pohotovej činnosti zakročujúcich policajtov k zadržaniu páchateľa, a to krátko po spáchaní skutku,“ uviedla Ligdayová. Incident sa stal hodinu po polnoci. Bližšie okolnosti prípadu polícia poskytne, keď to dovolí procesná situácia.