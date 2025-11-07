< sekcia Regióny
Útok na dvojročné dieťa: Podozrivého dostali
K napadnutiu ostrým predmetom došlo vo štvrtok dopoludnia.
Autor TASR
Košice 7. novembra (TASR) - Policajti vo štvrtok (6. 11.) večer našli a zadržali osobu podozrivú z napadnutia maloletého dieťaťa v Spišskej Novej Vsi ostrým predmetom. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu. Polícia s osobou vykonáva potrebné procesné úkony,“ uvádza.
K napadnutiu ostrým predmetom došlo vo štvrtok dopoludnia. Páchateľ z miesta činu ušiel. Dvojročné dieťa je po útoku hospitalizované v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, podľa ktorej ho priviezli vo vážnom stave.
