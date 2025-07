CHYTILI HO PRIAMO PRI ČINE: Podvodník vylákal od seniorky 10.000 eur

Galanta 11. júla (TASR) - Dôverčivá 82-ročná seniorka z Galanty takmer prišla o svoje celoživotné úspory. Finančnú hotovosť 10.000 eur vyhodila zabalenú v igelitovej taške z okna bytu neznámemu mužovi. Polícia zadržala 29-ročného muža z Veľkého Krtíša priamo pri čine. Čelí obvineniu z podvodu spáchaného organizovanou skupinou na chránenej osobe. Rozhodnutím súdu bol vzatý do väzby. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.



„Obvinený spolu s ďalšími osobami mali použiť známy a opakovane sa vyskytujúci scenár telefonického podvodu. Poškodenú seniorku mal kontaktovať na pevnú linku, pričom mal predstierať, že je jej príbuzný, ktorý bol zadržaný políciou. Ženu vystrašil informáciou, že je potrebné zaplatiť kauciu, aby sa mohol dostať na slobodu,“ priblížil Hájek.



Dôverčivá seniorka si neoverila pravdivosť jeho tvrdení a podľa inštrukcií páchateľa zabalila finančnú hotovosť vo výške 10.000 eur do igelitovej tašky a vyhodila ju z okna bytu priamo obvinenému. „Ten bol v tej chvíli už pod dohľadom polície a krátko po prevzatí peňazí bol zadržaný,“ doplnil hovorca s tým, že vďaka pohotovému zásahu trnavských kriminalistov sa podarilo zachrániť celý finančný obnos.



Polícia opätovne vyzýva verejnosť, najmä seniorov a ich rodinných príslušníkov, aby boli mimoriadne obozretní. „Akékoľvek podozrivé telefonáty, v ktorých volajúci žiada peniaze, je potrebné si ihneď overiť - ideálne priamo u údajného príbuzného či cez políciu na čísle 158. Polícia zároveň žiada rodiny seniorov, aby so svojimi blízkymi o podobných typoch podvodov vopred hovorili. Prevencia je v týchto prípadoch najúčinnejšia zbraň,“ apeluje Hájek.