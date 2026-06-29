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Polícia v nemom úžase: Pri razii našli drogy a protitankovú strelu

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Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj

Trojica mužov bola obvinená z drogovej trestnej činnosti.

Autor TASR
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Lučenec 29. júna (TASR) - Lučeneckí kriminalisti zadržali v piatok (26. 6.) troch mužov podozrivých z drogovej trestnej činnosti. V rámci akcie zaistili aj plynovú zbraň či predmet pripomínajúci protitankovú strelu. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

U troch mužov vo veku 46, 38 a 43 rokov policajti našli niekoľko plastových vreciek s bielou kryštalickou látkou. Vykonaná expertíza potvrdila, že ide o metamfetamín.

„Počas prehliadky iných priestorov vyšetrovateľ zaistil krátku plynovú zbraň a tiež mobilné telefóny, ako aj množstvo predmetov slúžiacich na distribúciu a aplikáciu omamných a psychotropných látok. Policajti tiež našli predmet nápadne pripomínajúci protitankovú strelu PG-9, privolaný policajný pyrotechnik ju zabezpečil a odviezol na expertízne skúmanie,“ priblížila polícia.

Trojica mužov bola obvinená z drogovej trestnej činnosti. Dvaja z nich budú stíhaní väzobne.


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